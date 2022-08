Sob Lula ou Bolsonaro, economistas projetam ‘populismo moderado’ em 23

Se consolida a avaliação entre economistas do setor privado que, ganhe Lula ou Jair Bolsonaro, o cenário para as contas públicas em 2023 será praticamente o mesmo, o que foi descrito como “populismo moderado” por um analista. Significa um rombo de cerca de R$ 200 bi acima do limite do teto de gastos com despesas como o Auxílio Brasil permanente a R$ 600, além de menos receitas com o baixo crescimento e o recuo da inflação, resultando em contas no vermelho. Em termos de eficiência, enquanto Bolsonaro promete ganhos via privatizações, como a da Petrobras, Lula tem a seu favor um horizonte de mais respeito às regras ambientais e jurídicas, o que favorece o investimento. Ou seja, pelo menos neste quesito, um empate.

SIAMESES. Ao admitir estudos para mudar o teto de gastos, Bolsonaro se equiparou a Lula aos olhos de analistas por condenar a regra fiscal – não foi bem recebida a meta lastreada na dívida. Já sob Lula, a leitura é a de que haverá um substituto para o teto , ainda que o petista não conte qual.

COM EMOÇÃO. O cenário previsto é de volatilidade até outubro, mas o virtual empate na gestão das contas públicas no curto prazo afasta o risco de um sobe-desce como em 2014 (quando o mercado visivelmente preferia Aécio Neves) ou 2018 (quando houve tendência por Bolsonaro).

LUPA. A alta da Bolsa na última semana, puxada pela Petrobras, foi vista por um desses analistas como uma leve preferência por Bolsonaro. Lula ganha pontos quanto mais próximo fica de Persio Arida, que nega colaborar com o PT mas é citado por 9 entre 10 petistas, e se distancia de Aloizio Mercadante.

Pronto, falei! Tiago Mitraud, deputado federal (Novo-MG)

“É inadmissível que quem não tem contribuído para o crescimento do País aumente o próprio salário”, disse, sobre proposta de reajuste de 9% para parlamentares.