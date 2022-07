Sob gestão de aliado de Garcia, Sebrae-SP terá foco no agronegócio

Sob o comando do ex-secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, o Sebrae-SP planeja reforçar programas para empresários do agronegócio, descontentes com o governador Rodrigo Garcia (PSDB). O setor acumula desavenças com o governo estadual desde o início da gestão de João Doria, que aumentou o ICMS sobre atividades do campo e é mais identificado com o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) no pleito paulista. Em setembro, a entidade vai dobrar de 100 para 200 o número de agentes do ALI Rural, projeto que ajuda pequenos produtores a implementar novas tecnologias. Prevê ainda a inauguração de 140 novos postos, dos quais 132 estão situados no interior.

ELO. A indicação de Vinholi para o Sebrae-SP foi aprovada após acordo de Garcia com o presidente do conselho da entidade, Tirso Meirelles, vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de São Paulo (FAESP), entusiasta da ampliação dos programas para o agronegócio. Ele nega acerto com Garcia.

PRIORIDADES. Vinholi admite que projetos para o agronegócio são “um dos focos” de sua gestão. Ele substitui o empresário Wilson Poit, que, por pressão do governo paulista, pediu afastamento antes do término do mandato.

Sinais particulares, por Kebler Sales. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo (PSDB).

PRONTO, FALEI. Jandira Feghali, deputada federal (PCdoB-RJ).

“Eleição é disputa de ideias, e não uma guerra campal. O que tem acontecido é uma violência permanente por parte dos bolsonaristas”, disse, sobre conflito no Rio.

CLICK. Luciano Bivar, presidenciável do União Brasil.

Participou de ato, no domingo, com pré-candidatos do partido e aliados em SP. Ele posou com Alexandre Frota (PSDB) e Junior Bozella (União).