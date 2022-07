Simpatizantes de Lula articulam nas redes sociais boicote à convenção de Bolsonaro

Simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais iniciaram uma campanha para esvaziar a convenção nacional do PL, prevista para domingo, 24, no Maracanãzinho, quando será oficializada a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.

Eles estão estimulando que pessoas comprem ingressos para a cerimônia, oferecidos em plataformas na internet, e não compareçam.

Segundo os organizadores, a ideia é fragilizar a versão de que o chefe do Executivo conta com apoio popular, argumento utilizado para descredenciar o resultado das pesquisas eleitorais que mostram Bolsonaro atrás de Lula.

A tática é inspirada no boicote de militantes de esquerda ao comício do ex-presidente americano Donald Trump, em 2020, quando ele concorria à reeleição contra Joe Biden. Na ocasião, o auditório em Tulsa, no Oklahoma, onde o evento foi realizado, teve arquibancadas vazias.