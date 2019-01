Sigla de vice quer Collor no comando do Senado

Coluna do Estadão

Embora o entorno de Jair Bolsonaro declare que o presidente não vai se intrometer nas eleições dos comandos do Congresso, seus aliados identificaram a atuação de pessoas ligadas ao PRTB, partido do vice, Hamilton Mourão, em prol da candidatura de Fernando Collor (PROS-AL) à presidência do Senado. Ao menos cinco senadores relataram ter recebido telefonemas do brigadeiro Átila Maia, filiado à legenda, pedindo votos para o senador alagoano, em nome de Mourão. Procurado, o vice repudiou a ação e disse que Átila “não pertence à sua equipe”.

É verdade esse… Foi essa movimentação que motivou o bilhete de Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante evento no Ministério Público Federal. Fotógrafos registraram a pergunta: “Collor é candidato?”

Com a palavra. Mourão diz não fazer “militância”. Já o presidente do PRTB, Levy Fidelix, não retornou às ligações e Átila Maia não foi localizado.

Oi? A defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi surpreendida com a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a investigação que envolve seu cliente. O advogado Paulo Klein soube da decisão pelo Estado.

Só piora. Pessoas próximas a Queiroz avaliam que o despacho de Fux tira o ex-assessor e coloca o senador eleito Flávio no olho do furacão. Um ministro do STF ironiza, em referência ao caso Collor: “O motorista chegou cedo.” Na Corte, a decisão foi reprovada.

Teu passado… Hugo Mendes Plutarco, o advogado que impetrou a reclamação para suspender as investigações contra Flávio Bolsonaro, teve entre seus clientes o ex-ministro petista Aloizio Mercadante.

O filho é… Os articuladores políticos de Bolsonaro andam preocupados com a relação ainda fria e distante entre o ministro Onyx Lorenzoni e Rodrigo Maia. Os dois não têm se falado e, caso Maia se eleja, caberá a ele conduzir a tramitação da reforma da Previdência.

… nosso. Aliás, o PSL pediu a relatoria da reforma do INSS quando negociou apoio à Maia para a presidência da Câmara.

De Patos… O governador João Doria colocou Maurício José Alves Pereira no Detran. Ele comandou o Denatran no governo Temer, indicado pelo PP.

…para São Paulo. Foi na gestão de Pereira que se decidiu pela polêmica medida de implementar placas padrão Mercosul nos veículos brasileiros. Ele já presidiu o Detran do município de Patos, na Paraíba.

Meu padrinho. No Instagram, agradeceu a nomeação ao “grande amigo” Alexandre Baldy, secretário de Transportes Metropolitanos.

CLICK. Em campanha pela presidência da Câmara, o emedebista Fábio Ramalho participou, ao lado do senador eleito Jaques Wagner (PT-BA), da Festa do Bonfim.

Linha… A oposição na Venezuela está preocupada com a aproximação de filhos do presidente Jair Bolsonaro com um grupo mais radical contrário ao chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, apelidado de “os loucos da resistência”.

...cruzada. Em conversas com interlocutores no Brasil, oposicionistas disseram que a ala radical não fala pela Assembleia Nacional. Citam os nomes dos deputados Roderick Navarro e Eduardo Bittar, do movimento Rumbo Libertad (Rumo à Liberdade).

PRONTO, FALEI!

“Quem será, não sei, mas estamos em campanha pelo ‘Renan, não’. Tomara que sensibilize os senadores”, DA DEPUTADA FEDERAL, FUTURA FILIADA DO PSL, BIA KICIS (DF), sobre a presidência do Senado.

COM NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU VERA ROSA

