Sete de Setembro eleva gasto em embaixadas

O Itamaraty aumentou em 40% o gasto com festividades e comemorações nas embaixadas e consulados do Brasil em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2018. O desembolso saltou de R$ 415 mil para R$ 579 mil – em valores corrigidos pelo IPCA. O governo trava uma batalha de comunicação no exterior e, na busca por melhorar sua imagem, elegeu o Sete de Setembro como um feriado emblemático. Em Londres, o evento contou com a presença do presidente do STF, Dias Toffoli, e o gasto no mês foi o mais alto: R$ 138 mil. Segundo a embaixada, 57% desse valor, R$ 78,5 mil, foi para o evento Personalidade do Ano, que acontece há 21 anos.

Exemplos. O levantamento foi feito pela ONG Contas Abertas com dados oficiais, a pedido da Coluna. O gasto em setembro na embaixada de Buenos Aires foi de R$ 29 mil, após um agosto sem despesas com festejos. Em Haia, R$ 31,5 mil ante R$ 8,5 mil.

Passando… Em Washington, onde Eduardo Bolsonaro chegou a ser cotado para ser embaixador, o regime foi “espartano”: apenas de gastos, R$ 4,3 mil em festas.

…o pires. Segundo a embaixada, o motivo do baixo custo é que o evento de Sete de Setembro foi organizado na sede da Organização dos Estados Americanos e os custos foram compartilhados com a missão brasileira junto à OEA e com o Consulado-Geral do Brasil em Washington.

Com a palavra. Apesar do aumento nos gastos, oficialmente, o Itamaraty diz que “não foram autorizados gastos adicionais em 2019 para festas de Sete de setembro nas representações brasileiras no exterior”.

Melhor… Quem convenceu Jair Bolsonaro a manter a indicação de Carlos Henrique Sousa para o comando da PF no RJ foi o ministro Sérgio Moro.

…blindar. O ministro argumentou que nomear um escolhido do diretor-geral evitaria abrir o flanco para críticas de supostos e eventuais favorecimentos ao presidente em seu Estado.

Ranking. Para a instalação da CPI do Óleo nas praias do Nordeste (e de todo o litoral brasileiro), o deputado João Campos (PSB-PE) conseguiu bater o recorde de apoio de todos os pedidos protocolados neste ano: 267 deputados.

Faca amolada. Governistas andaram consultando líderes do Centrão para tirar a temperatura do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Estão otimistas quanto ao processo, mas temem que o caso seja utilizado para estrangular o governo com pedidos de cargos e liberação de emendas.

Me dê motivos. Parlamentares viram na crítica de Rodrigo Maia a Augusto Heleno duas possibilidades: ou ele está sofrendo pressão de outros líderes para se manifestar ou busca um protagonismo no centro.

CLICK. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (ao centro), fez refeição ao lado de Luciano Bivar (à esq.), presidente do PSL e adversário de Jair Bolsonaro, no Recife.

Topa? A deputada Joice Hasselmann (PSL) convidou Claudio Lottenberg, ex-secretário de Saúde da capital paulista, para ser seu vice na disputa pela Prefeitura no ano que vem.

Major Olímpio, líder do PSL no Senado

Old school. O senador Major Olímpio (PSL-SP) tirou a caixinha de som do armário para mobilizar a sua base de apoio, nas portas de quartéis e delegacias, no ato contra o reajuste salarial de 5% anunciado pelo governador João Doria (PSDB) para os profissionais da Segurança Pública.

Ivan Valente, deputado federal (PSOL-SP): “Quem disse que ele não manipulou as provas? Ele, como parte do processo, não deveria ter feito isso”, sobre Bolsonaro ter pego gravações de áudio do condomínio.

