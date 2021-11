Serra anuncia apoio a Doria nas prévias do PSDB

O senador José Serra (SP), um dos fundadores do PSDB, declarou publicamente, nesta quarta-feira, 17, seu apoio ao governador de São Paulo, João Doria, nas prévias presidenciais do PSDB. A manifestação ocorre em um momento em que o debate em torno da área da saúde e da vacinação dos brasileiros esquenta a reta final da disputa, que tem ainda Eduardo Leite e Arthur Virgílio Neto como pré-candidatos.

“Num momento difícil da vida nacional, o governador Doria priorizou a saúde das pessoas, de forma rápida e eficiente, na busca da vacina e na vacinação das pessoas. Como ex ministro da Saúde e ex governador do Estado, devo reconhecer isso e apoiá-lo nas prévias do PSDB”, afirma Serra, que está afastado do cargo de senador.