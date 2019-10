Sentença reforça tese do ‘estardalhaço’ na PGR

A recente decisão da Justiça de absolver Michel Temer foi interpretada como mais um duro golpe no “legado” de Rodrigo Janot, autor da denúncia contra o ex-presidente. A sentença do juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos, do DF, corrobora tese dominante no meio jurídico: o ex-PGR preferiu o estardalhaço à investigação aprofundada, que poderia encontrar algo mais robusto ou poupar o País do colapso político. Não havia indício de obstrução de justiça, diz um importante advogado que não trabalha para Temer.

A luta… Mesmo derrotados na tentativa de destituir Delegado Waldir da liderança, deputados bolsonaristas do PSL esticarão a corda na disputa pelo comando interno do partido.

…continua. Em minoria e com poucas possibilidades jurídicas de alegar perseguição, só lhes resta o embate político. Insistem que convencerão deputados a apoiar Eduardo Bolsonaro, mas já sabem que o outro grupo tem outras listas prontas de apoio a Waldir.

Calma, cara. Apesar de Waldir ter sido gravado prometendo expulsar desafetos, não é de interesse da cúpula do partido. Com isso, eles poderiam sair levando recursos do Fundo Partidário e tempo de rádio e TV. Pode até haver uma ou outra expulsão, mas em seu tempo.

Só B.O. O presidente pode mudar de partido, mas, sem tempo de rádio e TV e dinheiro, a barganha dos seus deputados diminui. “O PRB está de portas abertas a Bolsonaro. Já os deputados têm primeiro que resolver a questão na Justiça”, disse Jhonatan de Jesus.

Artilharia. O grupo de Bivar vai denunciar Karina Kufa no Conselho de Ética da OAB, ex-advogada do PSL que ficou com Bolsonaro no “racha”. Alegam que ela deixou sem concluir a defesa do PSL em ações pelas quais já teria sido paga.

Com a palavra. Procurada, a advogada informou, por meio de nota, que todos os relatórios e notas fiscais foram encaminhados à sigla até a data do rompimento do contrato. “A Kufa Advocacia irá promover a execução dos honorários pendentes ainda nessa semana”, diz o texto.

Outros… Se o impasse no PSL acabar na saída de Bolsonaro, ele contará com uma aliada a menos num futuro time: Janaína Paschoal. A deputada estadual diz que é a briga “insana”. Defensora da candidatura avulsa, deve falar em audiência pública no STF ainda neste mês.

CLICK. O dono da Havan, Luciano Hang, recebeu Jair Bolsonaro em Florianópolis ontem. Participou das agendas e inclusive da live semanal ao lado do presidente.

Tchau! Apesar de o MDB agora ter duas das três lideranças do governo no Congresso, a indicação de Eduardo Gomes (MDB-TO) foi mais uma escolha pessoal do que de partido. Líderes do Centrão sentirão saudades de Joice Hasselmann.

Sem… O governador Renato Casagrande (PSB-ES) tem feito apelos a ministros do Supremo para que eles não alterem o atual entendimento sobre divisão dos royalties do petróleo.

…suspense. Também na lista do lado dos prejudicados, Wilson Witzel (PSC-RJ) defende o adiamento do julgamento, marcado para 20 de novembro. Casagrande acha melhor resolver logo a situação.

SINAIS PARTICULARES.

Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo

Eu voltei… Geraldo Alckmin (PSDB) foi lançado pré-candidato ao governo de SP em encontro de prefeitos paulistas realizado em Campos do Jordão.

…agora pra ficar. O tucano, que andava meio sumido, se limitou a sorrir. Mas, como na canção de Roberto Carlos, Alckmin “voltou para ficar”, diz um aliado, e tem focado sua atuação rumo à eleição de 2022.

PRONTO, FALEI!

Bibo Nunes, deputado federal (PSL-RS): “Para mim, ser expulso é uma placa de ouro. O partido é fisiológico, ‘dinheirista’ e não é transparente”, sobre estar sob risco de expulsão, em meio à crise no PSL.

COM JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

