Senadores que atuaram por CPI do STF são contra aumentar número de ministros

Entusiastas da CPI da Lava Toga no Senado, que visava apurar possíveis irregularidades do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmam discordar do aumento do número de ministros da Corte, como cogitou o presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Alguns deles, no entanto, estão abertos a discutir outras possíveis mudanças no Supremo, como a limitação de decisões monocráticas e a criação de mandatos no tribunal, em convergência ao que disse o líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ).

Responsável pelo requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito contra o Supremo, em 2019, Alessandro Vieira (PSDB-SE) disse que a proposta de ampliar a quantidade de ministros é “absolutamente autoritária” e uma ideia “tipicamente chavista”, em referência a Hugo Chávez, da Venezuela.

“A experiência de mandatos (para os ministros) é sólida em países democráticos. Quanto às decisões monocráticas, é importante reforçar o papel do colegiado (do STF). Não se trata de proibir as decisões individuais, mas de impor revisão e confirmação imediata pelo pleno em determinados casos”, defendeu Vieira.

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a defender a criação de mandatos de oito a dez anos para os magistrados. “Aumentar número de ministros não resolve, só perturba. Isso não é bom para o país”.