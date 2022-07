Senadores petistas querem marcar encontro de Lula com Pacheco

Senadores do PT querem aproveitar visita de Lula a Brasília, nesta semana, para marcar encontro do petista com Rodrigo Pacheco. Sugeriram fazê-lo em São Paulo, mas Pacheco disse preferir agenda institucional no Congresso. Petistas buscam agenda legislativa para pautar a visita.

AGENDA. Se der certo, será a primeira vez que eles se encontram pessoalmente. De olho na reeleição ao comando do Senado, Pacheco quer evitar indisposição com bolsonaristas, daí a solução de uma reunião institucional.