Senadores e ministros do STF montam estratégia para contrapor Bolsonaro

A semana foi marcada por intenso diálogo entre senadores e ministros do STF para discutir estratégias sobre como se contrapor a Jair Bolsonaro e às ameaças que ele vem fazendo à democracia. O diagnóstico é que o presidente não esconde a motivação de tentar melar as eleições e quer novamente animar seus seguidores nas ruas em mobilizações convocadas para o 1.º de maio. Como defesa, os parlamentares discutem convidar organizações internacionais e o Parlamento dos EUA como observadores do processo eleitoral brasileiro, além de ampliar as conversas em defesa das instituições para mais setores, inclusive com militares críticos às investidas de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas.

AÇÃO. Do MDB, Simone Tebet, Renan Calheiros e Eduardo Braga, além de Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se envolveram nas conversas. A avaliação é que boa parte do Congresso, principalmente o centrão, está anestesiado em razão do pagamento de emendas parlamentares e que é preciso organizar uma reação.

TEMPO. Integrantes do MDB do Nordeste voltaram a se encontrar com Lula, desta vez em reunião discreta em Brasília. Além da crise de Bolsonaro contra o STF, trataram do calendário político – combinaram de esperar até 18 de maio, quando a terceira via dará seu veredicto, para voltarem à carga na defesa do apoio a Lula já no primeiro turno.

CLICK. 1º de Maio, manifestação bolsonarista

Convocação para manifestação em defesa do voto impresso e a favor do governo circula em grupos de bolsonaristas no Telegram.

TORNEIRA. A Caixa bate hoje R$ 1 bilhão em contratações de microcrédito em duas linhas ofertadas desde setembro.

FORA. Após ensaiar voltar para a política, depois da campanha em 2018, Henrique Meirelles diz que ficará fora da eleição neste ano. “Desisti de concorrer por uma questão pessoal. Não quero me mudar para Goiás, optei por ficar em São Paulo”.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda

PRONTO, FALEI! Túlio Gadêlha, deputado federal (Rede-PE)

“É um constrangimento para nós, parlamentares, convivermos com aquele indivíduo (Daniel Silveira)”, sobre atuação do colega do PTB na Câmara.