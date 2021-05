Senadores ansiosos pelo depoimento de Witzel na CPI da Covid

Os senadores do G-7 (independentes e oposição) na CPI da Covid estão ansiosos para colher o depoimento de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro. Acreditam que o ex-aliado do clã Bolsonaro no Estado terá muito o que contar.

Witzel é um dos nove governadores e mais de dez prefeitos que devem ter os requerimentos de convocação analisados nesta quarta-feira, 26. A cúpula da comissão decidiu pautar logo esses depoimentos, após intensa pressão de bolsonaristas.

O atual governador do Rio e aliado de Bolsonaro, Cláudio Castro (PSC), também deve ser convocado. Governistas estavam mais apreensivos com essa convocação, temerosos do desgaste para o aliado. Castro é hoje o candidato bolsonarista para o Rio em 2022.