Senador usa cota parlamentar para visitar parentes

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) usou a verba parlamentar para visitar a família no Paraná. Somente em junho e julho, ele gastou quase R$ 20 mil em passagens para as cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu. A questão é que Gurgacz foi eleito e é candidato à reeleição por Rondônia.

Pelas regras do Senado, a verba de transporte aéreo deve ser usada mensalmente em até cinco trechos, ida e volta, da capital do Estado de origem do parlamentar a Brasília. O espírito da norma é mantê-lo perto de seus eleitores.

A assessoria de Gurgacz confirmou que o senador viaja ao Paraná para visitar os pais, que moram no Estado, mas não disse ver irregularidade.

O senador também usa a cota para abastecer um jatinho particular em Rondônia e já gastou R$ 100 mil neste ano em combustível de aviação.

Coluna do Estadão: Proposta para substituir teto de gastos ganha corpo dentro do PT