Senador quer levar Marcos do Val ao conselho de ética, que não funciona desde 2019

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) promete apresentar uma representação no Conselho de Ética contra Marcos do Val (Podemos-ES), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Davi Alcolumbre (União-AP) pela revelação feita pelo capixaba sobre como acessou R$ 50 milhões em verbas do orçamento secreto após ter apoiado a eleição de Pacheco. Acontece que o colegiado está sem funcionar desde setembro de 2019. O último presidente da comissão, Jayme Campos (União-MT), só promoveu a sessão de instalação, há quase três anos. Depois, os trabalhos não foram mais retomados. O mandato dele no comando da comissão venceu no ano passado, e até hoje não foi indicado um substituto. Atualmente, Campos está licenciado.

DORME. No ano passado, Pacheco justificou a demora em instalar o Conselho de Ética alegando questões de segurança pela Covid-19. Em 2022, porém, todos os demais colegiados do Senado foram reativados e hoje funcionam normalmente.

ELEVADOR. Petistas estão ansiosos para saber como ficará o desempenho de Alexandre Kalil (PSD) nas pesquisas após ele se mostrar mais próximo de Lula. A avaliação é que o eleitor mineiro ainda não fez a relação entre os dois, o que precisa ser corrigido. Para petistas, Kalil tem que subir até meados de agosto. Do contrário, recalculam a rota.

Sinais Particulares, por Kléber Sales

Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte (MG) e pré-candidato ao governo de Minas Gerais

VERMELHOU. O senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que concorre à reeleição na chapa de Kalil, vai se apresentar como o “senador do Lula”. Silveira foi criticado por se aproximar de Bolsonaro neste ano. Agora, defende abertamente que o PSD apoie Lula ainda no primeiro turno.

FOGO… O bolsonarismo está rachado em Santa Catarina, um dos Estados em que o apoio de políticos ao presidente é predominante. A vice-governadora, Daniela Reinehr (PL), que chegou a ser chamada de “Bolsonaro de saias” foi tachada de “impostora da direita” por rivais, como a deputada estadual Ana Campagnolo (PL).

…AMIGO. Há alguns dias, Campagnolo fez uma publicação nas redes sociais que fazia referência à Reinehr e dizia que o “político conservador deve ter pauta e base”. Logo depois apagou.

RINGUE. Reinehr disputa com a deputada Caroline de Toni (PL-SC), que é aliada de Campagnolo, eleitores na região de Chapecó. Elas estão rompidas. De Toni foi a única bolsonarista da bancada feminina que não quis assinar nota de apoio a Ana Blasi – advogada que concorre ao TRF4 com apoio do Centrão e que já defendeu Reinehr no passado.

DISCURSO. Rosângela Moro (União-SP) já definiu as bandeiras que vai empunhar na candidatura a deputada federal por São Paulo. Além de defensora do legado da Lava Jato e de pautas anticorrupção, como esperado, ela quer tratar de temas relacionados ao empoderamento feminino.

COTA. Por exigência dela, boa parte da sua equipe é formada por mulheres. Segundo aliados, o partido espera que Rosângela obtenha de 500 mil a 800 mil votos.

Pronto, falei! Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do Rio

“Política é lugar do diálogo, não da violência. A bomba jogada no ato com Lula é uma ação de terrorismo que precisa ser investigada e punida de forma exemplar.”

Click, Jair Bolsonaro, presidente da República

Jantou com seu aliado e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Antes, participaram de cerimônia militar em Pirassununga.