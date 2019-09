Senador que comandará análise da indicação de Eduardo elogia discurso de Bolsonaro

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comissão que avaliará a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à Embaixada do Brasil em Washington, elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU.

Segundo ele, Bolsonaro demonstrou de forma clara “uma nova modelagem política e ideológica do Brasil”. “Defendeu a soberania nacional, dizendo que os problemas relativos ao Brasil quem deve cuidar são os brasileiros, que tem gente capacitada e pronta para resolver e apresentar as soluções”, avaliou.

Para Trad, a fala foi muito proveitosa e isso foi sentido na plateia da Assembleia Geral. “ Certeza de que o Brasil vive um novo momento e conseguirá, através do estreitamento das relações diplomáticas, advir novos relacionamentos comerciais para o desenvolvimento da nossa gente, do nosso povo”, disse.

Trad viu um alinhamento entre o discurso de Bolsonaro e o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Já era esperado, pelas posições ideológicas deles”, diz. Mas não vê esse alinhamento como um facilitador da aprovação de Eduardo para a embaixada.

O senador, que acompanha a comitiva do presidente em Nova York, é presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, primeira etapa que a indicação de Eduardo precisará vencer. O senador disse que não tratou deste assunto na viagem. (Juliana Braga)