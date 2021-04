Sem Sputnik, Estados esperam agora o STF

Coluna do Estadão

Depois de a Anvisa ter negado a importação da Sputnik V, a expectativa entre os governadores do Nordeste é de que o ministro Ricardo Lewandowski autorize a compra dos imunizantes. Acham que não foi convincente a justificativa da agência. Devem enviar, entre hoje e amanhã, informações colhidas com os russos para a Anvisa e o STF. Não há prazo para o ministro se manifestar, mas interlocutores dele dizem que o combate à pandemia é principal prioridade neste momento. Lewandowski analisará com cautela argumentos dos dois lados.

Carga. No cronograma, eram esperadas 400 mil doses da Sputnik V neste abril, 2 milhões em maio e 5 milhões em junho.

Questionário. Membros do fundo russo se reuniram com representantes dos governadores. Prometeram enviar ao Brasil as respostas técnicas aos questionamentos da agência.

Questionário 2. Disseram ainda ter provas, como imagens e registros de ingresso, de que os técnicos da Anvisa tiveram acesso às instalações do Gamaleya, instituto desenvolvedor da vacina, ao contrário do que afirma a Anvisa.

Deu ruim. O baque na rejeição da vacina russa foi muito sentido no mundo político. Afinal, na “vizinhança”, o Brasil, em termos de imunização, está pior do que Chile, Uruguai e Argentina (se o critério for primeira dose).

SINAIS PARTICULARES.

Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

Passou a… Escalado para ser uma espécie de capitão do time governista na CPI da Covid, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) teve atuação ofuscada na abertura do “campeonato”. A estrela foi mesmo Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

…braçadeira. Quem conhece Ciro Nogueira, porém, diz que o jogo dele é nos vestiários, ou seja, nos bastidores. Flávio foi ironizado pelos colegas no Senado por defender, agora, o isolamento social.

Ficha corrida. O juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, que tentou afastar Renan Calheiros (MDB-AL) da relatoria da CPI da Covid, tem processo no TCU e já foi representado oito vezes no CNJ.

CLICK. O Vem Pra Rua e a Associação dos Movimentos Conservadores cravaram 400 cruzes em Brasília em homenagem e protesto pelas vítimas da covid-19 no País.

Sinais. Em reunião virtual, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, manifestou interesse em comprar a Butanvac, a vacina do Butantan, segundo participantes do encontro.

Sinais 2. Por ora, nenhum acordo foi assinado, mas os primeiros passos estão sendo dados. O governador João Doria, o secretário Júlio Serson e o presidente do Butantan, Dimas Covas, estavam na reunião.

Xi… A Anvisa deu uma freada no ímpeto do Butantan, paralisando a análise do imunizante e cobrando 44 informações para permitir testes em humanos.

Dissidentes… Em clima de campanha na OAB, um grupo de advogados lança nesta quarta-feira, 28, manifesto com críticas à atual gestão, de Felipe Santa Cruz. O texto é subscrito pelo vice da entidade, Luiz Viana, adversário do presidente e candidato.

…na OAB. “Ao dispersar esforços e energias com objetivos alheios aos interesses da coletividade, a instituição muitas vezes negligencia a defesa da advocacia diante de problemas de toda sorte”, diz o manifesto, assinado por cerca de 30 advogados, incluindo o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira.

…ordem. A eleição nas OAB regionais está marcada para novembro e, na nacional, em janeiro de 2022.

Alfinetada. Em reunião do grupo de empreendedores “Papo Empresarial”, com a presença de Ilan Goldfjan, o ex-governador Paulo Hartung disse: “A elite brasileira, às vezes, quer fazer hedge no vento de ocasião”. O evento virtual contou com cerca de 90 participantes.

PRONTO, FALEI!

Alessandro Molon, deputado federal (PSB-RJ): “Enquanto o País enfrenta a falta de insumos, o que faz Paulo Guedes? Ofende a China, principal parceiro econômico e fornecedor de matéria-prima.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA.

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao