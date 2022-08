Sem pontuar nas pesquisas, Soraya Thronicke pode gastar até R$ 60 mi em campanha

Ainda sem pontuar nas pesquisas de intenção de voto, a presidenciável Soraya Thronicke (União) pode gastar até R$ 60 milhões em sua campanha, de acordo com membros da cúpula do partido. No momento, segundo relatos, Soraya tem estimativa de gastar cerca de R$ 30 milhões com aluguel de jatinho, marqueteiro e produtora de conteúdo audiovisual, considerados custos ‘essenciais’. Mas a quantia ainda deve aumentar de acordo com novas demandas.

O limite estimado para a campanha de Thronicke é muito superior aos valores previstos para outros postulantes ao cargo de chefe do Executivo, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que não devem passar de R$ 40 milhões cada. O teto para os presidenciáveis estipulado pelo TSE é de R$ 88 milhões.

Diferente de outros partidos, o União não tem problema de caixa na eleição deste ano. É a legenda que mais possui recursos individualmente: cerca de R$ 800 mil. Conforme mostrou a Coluna, a sigla tem expectativa de devolver parte desse montante ao final do pleito por alegar não ter onde gastar toda a verba.

