Sem Pfizer, Prefeitura de SP busca a Janssen

A Prefeitura de São Paulo tem reunião marcada com a Janssen nos próximos dias, provavelmente na segunda-feira, 1.º, para negociar com a farmacêutica da Johnson & Johnson a compra de sua vacina contra a covid-19, ainda sem aval da Anvisa. Segundo apurou a Coluna, a administração da capital já manteve contatos com outras empresas: a Pfizer, por exemplo, interditou, ao menos por ora, a negociação, sob alegação de que o governo federal exige exclusividade no País para a compra de seu imunizante, o único com registro definitivo da Anvisa.

Leque. Diante da resposta da Pfizer de que ainda pretende manter como prioridade a negociação com o governo Jair Bolsonaro, ou seja, aceita a condição de exclusividade, a Prefeitura também deve buscar contatos com a Sputnik V.

Fogo. Em um ano de pandemia, Bolsonaro não foi a hospitais nem visitou doentes recuperados, também não foi a laboratórios. Dedicou-se a tratar de armas.

SINAIS PARTICULARES.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Já Elvis. Jair Bolsonaro já se decidiu e pretende anunciar a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, até o fim da semana que vem.

Vapt. Até os deputados indicados pelos líderes para debater a PEC da Blindagem foram pegos de surpresa com a velocidade da proposta. Na segunda-feira, o texto já estava pronto.

Vupt. O projeto da Câmara que regulamentará onde e como deputados ficarão presos, em caso de flagrante sob custódia do Congresso, deve ser votado só quando e se a PEC for promulgada.

Em grupo. Senadores próximos a Rodrigo Pacheco (DEM-MG) apontam que ele, apesar de ter sido consultado sobre a proposta, avalia jogar a decisão de eventual votação para o colégio de líderes para evitar desgaste pessoal.

Dislike. O governador Romeu Zema (Novo-MG) chamou a PEC da Blindagem da Câmara de “vergonha”, “escárnio” e “surreal”. “Estão querendo livrar bandidos de ir para a prisão. Nós deveríamos estar caminhando no sentido oposto”, afirmou à Coluna.

CLICK. Baleia Rossi (MDB-SP) e Simone Tebet (MS) conversaram sobre estratégias para retirar da PEC Emergencial trecho sobre pisos de saúde e educação.

PRONTO, FALEI!

Miguel Nicolelis, cientista: “São Paulo pode ser o próximo dominó a cair nesta reação em cadeia. Seremos o primeiro país do mundo a sofrer um ‘apagão sanitário’ nacional.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao