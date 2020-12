Sem Michelle, Bolsonaro descansa em Santa Catarina e Guarujá

Apesar das recomendações da área médica de que o momento é de evitar aglomerações e encontros de família para tentar frear a propagação do coronavírus, que está em expansão no País, o presidente Jair Bolsonaro já programou os próximos dias ao lado dos filhos e netos. Bolsonaro está com viagem marcada para sábado, dia 19, para São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, apesar de algumas das cidades do Estado terem sido fortemente afetadas por chuvas.

O presidente viajará sem a companhia da primeira-dama, Michelle, que permanecerá em Brasília com alguns compromissos na sua agenda voltada para a área social. Ele quer passar a semana ao lado dos filhos.

O escalão avançado da Presidência da República já esteve visitando a cidade de São Francisco do Sul e suas redondezas. Até unidades hospitalares foram percorridas pela precursora presidencial, para checar o potencial da região, caso haja alguma necessidade, como é de praxe.

Em Santa Catarina, o presidente ficará hospedado no Forte Marechal Luz, que é uma base histórica, na beira da praia. O secretário Nacional da Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, figura sempre presente no Palácio da Alvorada e que é de Itajaí, acompanhará o presidente na viagem.

No local é comum que se pratique a pesca esportiva. O presidente terá à sua disposição jetski e poderá também praticar mergulho em seus quatro ou cinco dias de folga.

De Santa Catarina, o presidente volta para Brasília, onde passará o Natal. Em seguida, embarcará para o Guarujá, no litoral em São Paulo, onde já se hospedou no Forte dos Andradas, em outras oportunidades, inclusive no último Carnaval. O presidente deverá voltar para Brasília dia 3 de janeiro. A primeira-dama também não deverá acompanhar o presidente na viagem a São Paulo.

