Sem festa do PT em convenção que oficializa candidatura de Lula, Alckmin vira protagonista

Geraldo Alckmin será o destaque das convenções que vão marcar a oficialização da candidatura de Lula à Presidência. O PT desistiu de fazer um evento na convenção, e agora os partidos estudam ir ao ato do PSB, dia 29, em Brasília.

Nesta quinta-feira, 21, o PT confirmará Lula como postulante ao Planalto em um ato protocolar com a presença somente da executiva do partido, enquanto o presidenciável cumpre série de agenda em Recife, no Pernambuco, seu Estado de origem, onde vai se encontrar com artistas.

Na véspera, vai ao local onde viveu na infância, em Caetés. Uma réplica da casa em que morou com a mãe e os irmãos foi reformada para recebê-lo. Além dos pré-candidatos ao governo Danilo Cabral (PSB) e Teresa Leitão (PT), Eraldo Ferreira dos Santos, seu primo de segundo grau, o acompanhará.

Ele também fará atos com representantes de movimentos sociais em Garanhuns e Serra Talhada, municípios vizinhos. Em Recife, Lula vai se reunir com artistas.