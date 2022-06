Sem dinheiro para premiar policiais, Bolsonaro usará fundo da PF para bancar benefícios

O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar integralmente a Medida Provisória aprovada pelo Congresso que permite o uso de recursos de um fundo da Polícia Federal para financiamento de um plano de saúde e pagamento de um bônus pelo tempo de “sobreaviso” dos profissionais da categoria. A informação é do deputado Sanderson (PL-RS), que é vice-líder do governo na Câmara, e foi confirmada por integrantes do Palácio do Planalto.

O objetivo, de acordo com Sanderson, é atenuar o fato de que Bolsonaro optou por não conceder reajuste aos policiais este ano, como havia prometido. O Ministério da Economia era inicialmente contra a sanção integral do texto e possui sugestões de alguns vetos.

Inicialmente, a MP editada pelo governo permitia o uso de 30% do fundo para custear os planos de saúde dos policiais. O Congresso ampliou esse número para 50%, além de ter incluído o bônus pelo período de sobreaviso, que é quando o servidor abre mão de períodos de repouso para ficar à disposição do órgão.