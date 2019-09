Sem assento, Moro pede a Conselho atuação que contraria o governo

Apesar de não ter assento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou em 14 de março de uma reunião do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD). Contrariando posição do governo Jair Bolsonaro, orientou os conselheiros a usarem os recursos do fundo “de forma efetiva”.

O Estadão revelou ontem que há uma disputa judicial para destravar os R$ 2,5 bilhões do fundo. Na contramão do que defende Moro, o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União argumentam que o recurso é fundamental para o equilíbrio fiscal.

“Ora, eventual decisão favorável ao agravante produzirá uma série de impactos que devem ser considerados, tais como a desobediência à PEC do teto dos gastos públicos, violação às legislações orçamentárias, bem como comprometimento das despesas discricionárias e meta fiscal, dentre outros”, diz a manifestação da AGU no processo que corre no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Na reunião na qual não deveria estar presente, Moro ainda agradeceu os representantes do Ministério Público que defendem na Justiça, contra a União, a liberação da verba. De acordo com o registrado em ata, o ministro agradeceu “os esforços engendrados no descontingenciamento”.

Por meio da assessoria, Moro afirmou à Coluna que queria “prestigiar o conselho”. (Juliana Braga)

