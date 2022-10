Sem apoio integral, Bolsonaro planeja evento com parte do União Brasil nesta quinta

Sem conseguir fechar uma aliança com o União Brasil, que deve manter neutralidade no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro planeja um novo evento nesta quinta-feira (6) para reunir somente aqueles que o apoiam dentro do partido, como os governadores reeleitos Ronaldo Caiado (GO) e Mauro Mendes (MT). Esta é mais uma tentativa de demonstração de força política de Bolsonaro após o resultado do primeiro turno. O presidente tem organizado atos diários com antigos e novos aliados que decidiram declarar voto a ele.

Os convites foram enviados pela equipe de Bolsonaro antes mesmo de o União definir formalmente qual posição adotará. A tendência é que o presidente do partido, Luciano Bivar, anuncie ainda hoje a liberação dos integrantes para cada um votar como preferir.

O União tem diversas alas alinhadas ao bolsonarismo, mas em alguns casos a relação estava estremecida. O ex-prefeito Miguel Coelho (União), que disputou o governo de Pernambuco, declarou voto em Bolsonaro nesta quarta após os dois conversarem por telefone. Durante a campanha, o presidente visitou o reduto dos Coelho na reta final da disputa para pedir votos a Anderson Ferreira, adversário de Miguel.

Ontem, o deputado Capitão Wagner (União), que disputou o governo no Ceará, mas tentou esconder Bolsonaro nos últimos meses, também manifestou voto no presidente no segundo turno. Wagner estará no ato com o presidente amanhã.

O senador eleito pela Paraíba, Efraim Filho, esteve em Brasília já nesta quarta entre os parlamentares que vieram se encontrar com Bolsonaro. O aliado de Efraim no Estado, Pedro Cunha Lima (PSDB), que disputa o governo, declarou que vai ficar neutro na disputa nacional.

Enquanto isso, outros Estados preferem manter a neutralidade. É o caso de ACM Neto, na Bahia, mas também dos diretórios do União no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul.