Sem acordo com Zema, Bolsonaro mantém candidatura de Carlos Viana em Minas

Sem conseguir chegar a um entendimento com governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que busca a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro orientou o senador Carlos Viana (PL), nesta terça-feira, a continuar na disputa. Embora Viana não seja visto como um nome competitivo, o objetivo é garantir que o presidente tenha um palanque no Estado. A decisão foi tomada hoje em um encontro no Palácio do Planalto, com a presença de Bolsonaro, do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e do senador Flávio Bolsonaro, responsável pela coordenação da campanha do pai. Até o encontro, a permanência de Viana no pleito era incerta.

“Nós avaliamos o cenário atual em Minas Gerais e os caminhos que temos para garantir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ficou decidido que a minha candidatura será mantida”, disse o senador Carlos Viana. “O presidente Bolsonaro deixou claro que o principal objetivo é mostramos o quanto já foi feito por Minas e apresentarmos os planos que temos para melhorar a vida dos mineiros no futuro”, acrescentou.