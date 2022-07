Sem acordo com o MDB gaúcho, Leite se aproxima do União Brasil

Coluna do Estadão

Enquanto o MDB do Rio Grande do Sul não se decide, Eduardo Leite (PSDB) se aproxima do União Brasil e negocia entregar a vice a Luiz Carlos Busato. Assim, ele ofereceria o palanque nacional a Luciano Bivar (União), deixando Simone Tebet (MDB) em segundo plano.

VAI OU NÃO VAI? O arranjo é parecido com o de São Paulo. Rodrigo Garcia (PSDB) já garantiu palanque a Bivar e diz que o apoio a Tebet depende da confirmação do acordo nacional, o que para os tucanos passa pelo RS.