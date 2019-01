Seis mil pessoas estão envolvidas em cerimônia de posse no Congresso

No maior esquema de segurança da história, seis mil pessoas estão envolvidas na cerimônia de posse de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. A Polícia Legislativa do Senado é responsável pela circulação e segurança dessas pessoas. O número envolve servidores das duas Casa, Câmara e Senado, terceirizados, soldados, recrutas, jornalistas, além de parlamentares e convidados que são esperados.

A partir das 14 horas, Bolsonaro será empossado novo presidente da República do Brasil. Ele deverá chegar à Esplanada dos Ministérios por volta das 14h30. Ao lado de sua esposa, Michelle Bolsonaro, será recebido no Congresso. Cerca de 60 delegações estrangeiras são aguardadas para a cerimônia de posse de Bolsonaro. Uma das presenças de destaque deverá ser a do premiê de Israel, Binyamin Netanyahu. (Naira Trindade)