Seguranças do Alvorada têm lista de “personas non gratas” em cercadinho de Bolsonaro

Seguranças do Gabinete de Segurança Institucional no Palácio da Alvorada têm uma lista de “personas non gratas”. A relação, que tem cerca de 80 nomes, tem pessoas vistas como opositoras de Jair Bolsonaro por terem ido ao local para supostamente tumultuar ou ofendê-lo. Por isso, não podem retornar.

NOME…NA LISTA? Quem vai ao cercadinho presidencial, agora, precisa passar pela lista de vetos. Procurado, o GSI disse não se manifestar sobre detalhes da segurança do presidente.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República.