Segurança do Planalto será alterada para receber Bolsonaro

O sistema de segurança do Palácio do Planalto será totalmente alterado para receber o presidente eleito. O estudo pevendo as mudanças está pronto. As novas regras são consideradas necessárias devido ao atentado que Jair Bolsonaro sofreu na eleição, fato sem precedentes.

Caso Bolsonaro mantenha sua decisão de viajar para Brasília amanhã, o presidente Temer vai oferecer a ele o avião da FAB. A inteligência do governo confirma que há ameaças reais contra ele confirmadas por escutas.