Segunda Turma do STF analisará HC de Queiroz no dia 4 de dezembro

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia no dia 4 de dezembro o julgamento do habeas corpus do ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz e de sua esposa, Márcia Aguiar.

Nesta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, liberou o processo para julgamento virtual da Segunda Turma.

Em 14 de agosto, Gilmar decidiu manter o casal em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Por determinação do ministro, Queiroz e sua mulher estão proibidos de manter contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico com testemunhas e outros réus da investigação de um esquema de rachadinha revelado pelo Estadão.

A defesa de Queiroz e Márcia recorreu, pedindo a soltura. Em setembro, a PGR, em manifestação do procurador Alcides Martins, solicitou a volta do casal para a prisão, alegando risco à ordem pública.