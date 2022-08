Sede do Itamaraty expõe bandeira da monarquia em recepção ao coração de D. Pedro I

Coluna do Estadão

Adorada por monarquistas e bolsonaristas, a bandeira da monarquia do Brasil, em desuso desde a Proclamação da República, em 1899, foi exposta no Itamaraty na recepção à chegada do coração de D. Pedro I, na celebração da Independência.

Segundo o Itamaraty, além da Bandeira Nacional, foram hasteadas diversas bandeiras históricas do Brasil, em comemoração ao bicentenário do evento histórico da declaração de independência.

“As bandeiras históricas do Brasil são frequentemente apresentadas nas comemorações do 7 de setembro, inclusive durante o desfile militar na Esplanada dos Ministérios“, afirmou o ministério.

“Uma das várias bandeiras históricas hasteadas foi a do Império do Brasil, pavilhão oficialmente adotado logo após a declaração de independência”.