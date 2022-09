Secretário de Garcia usa evento de governo para criticar adversários na eleição paulista; veja vídeo

O secretário de Governo de São Paulo, Marcos Penido, aproveitou a cerimônia de regularização de unidades habitacionais em Caçapava, no interior do Estado, para promover o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e atacar seus adversários na eleição ao Palácio dos Bandeirantes.

“Temos gente que infelizmente não sabe nem em que escola vai votar e vai dizer que quer comandar o Estado de São Paulo”, disse, em alusão à gafe cometida por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, durante entrevista à TV Vanguarda, não soube dizer o local onde vai votar no dia 2 de outubro. O deslize reacendeu críticas sobre a participação do ex-ministro, que é nascido no Rio, na disputa.

“Nós não precisamos de ninguém de fora para dizer como São Paulo deve fazer as coisas. Que as pessoas de fora cuidem cada um de seu terreiro. Dentro do nosso terreiro, cuidamos nós, que sabemos o que São Paulo precisa”, prosseguiu o secretário.

O petista Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e que hoje tenta se eleger governador, também foi alvo de Penido logo no início do discurso. “Nós temos gente que já teve a oportunidade de ser prefeito da capital e não conseguiu ser um bom prefeito, que agora promete ser como governador, aquilo que ele não conseguiu fazer como prefeito da capital.”

Garcia não estava presente à cerimônia, devido a impedimento da legislação eleitoral, que proíbe participação de mandatários em eventos como esse às vésperas das eleições. Penido não o cita nominalmente. Mas o gerente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no Vale do Paraíba, Francisco de Assis Vieira Filho, conhecido como Chesco, faz isso.

“Tudo isso nós devemos a um governo compromissado, municipalista, um governo que está presente no Estado inteirinho, jovem, garoto, 48 anos (idade de Garcia). E o Rodrigo Garcia só não está hoje aqui porque tem impedimentos junto à Justiça Eleitoral, mas realmente ele vibra com isso”, disse Chesco.

“Em oração, nós pedimos oração. Que o Rodrigo Garcia tenha muita saúde, muita paz e que Deus ilumine seu destino, hoje numa atuação brilhante. Que Deus permita que ele possa continuar”, concluiu.

O uso de cerimônia patrocinada com recursos do Estado para campanha de reeleição pode configurar abuso de poder político. Neste caso, o candidato pode ter o diploma cassado se vencer o pleito, o que resultaria em perda do mandato.

Questionado, o governo de São Paulo afirmou que “o secretário Marcos Penido só reproduziu informações já divulgadas na imprensa, sem qualquer infração a Lei Eleitoral” e que “não houve pedido de voto para qualquer candidato. Portanto, não há infração eleitoral”.