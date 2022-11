Secretária de Goiás é cotada ao governo de Tarcísio em São Paulo

Coluna do Estadão

A economista Cristiane Schmidt, hoje secretária de Economia do Estado de Goiás, é uma das cotadas a integrar o time de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. A aproximação está sendo feita com a ajuda de Paulo Guedes, que é amigo do coordenador da transição, Guilherme Afif Domingos.

CRACHÁ. Outro cotado a participar do governo Tarcísio é o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que foi o número 2 do eleito na pasta. Tarcísio tem dito que levará pessoas de sua confiança para o secretariado

Coluna do Estadão: União Brasil dificulta planos do PT na PEC da Transição