Secom diz que Ramos ‘coordena’ suas ações

Tem muita gente mandando a conta do estrago causado pelo “lavrador armado” para o ministro Fábio Faria (Comunicações). Mas, em reunião na semana passada, no auditório do Planalto, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), André de Sousa Costa, disse, a título de abertura do encontro, que o ministro Luiz Eduardo Ramos está “coordenando” as ações de publicidade e de imprensa do governo. Sousa Costa, então, passou a bola para a assessoria de Ramos, que tocou os trabalhos, deu dicas e pediu devolutivas dos presentes.

Como assim? Diante de uma plateia atônita, formada por gente da comunicação de toda a Esplanada, Sousa Costa e a turma de Ramos pediram que todos encaminhassem até Ramos as planilhas de veiculação de anúncios publicitários e demandas da imprensa.

Vixe! A reunião, claro, já ilustra as conversas entre parlamentares para embasar a história de que o polêmico e ofensivo post do Dia do Agricultor, apagado após a péssima repercussão, foi obra de quem queria “queimar” Fábio Faria.

Ah… Afinal, foi dito e repetido por Costa que a Secom está sob “coordenação geral” de Ramos. Ou seja…

Timing. A reunião ocorreu no final da gestão de Ramos na Casa Civil. Com a dança das cadeiras no Palácio do Planalto, o general foi transferido para a Secretaria-Geral da Presidência.

É minha! A Secom é alvo de atritos, pernadas e rasteiras desde o início do mandato de Bolsonaro. Desde junho de 2020, ela está abrigada nas Comunicações.

Para lembrar. O antológico post nas redes do “agricultor armado” gerou reação negativa no agronegócio e entre parlamentares.

Não é? É muito provável que a ideia de convidar veículos de imprensa para a transmissão da live do presidente, porém sem direito a cortes ou a fazer perguntas, tenha partido da mesma usina de ideias dos responsáveis pelo post do agricultor, quem quer que sejam.

Tá dito. De Gilberto Kassab (PSD) sobre a live de Bolsonaro: “É um absurdo um presidente promover insegurança em relação às eleições de um país com acusações sem provas. Espero que o Brasil, por meio de suas instituições, saiba frear essa claríssima intenção de questionar resultado eleitoral antes de eleição”.

Até tu? Discípula de Bolsonaro, a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (Patriota), foi vacinada contra a covid-19. O presidente, até onde se sabe, não foi imunizado.

CLICK. Suéllen Rosim, prefeita de Bauru, fez questão de ser imunizada contra a covid-19 com uma camiseta que à venda na internet, divulgada por ela em outro post.

Chumbo. Viralizou nas redes o vídeo em que Ciro Gomes (PDT) critica Lula, pelo viés da esquerda, por um recuo do ex-presidente petista na proposta de taxar as grandes fortunas.

Telhado de vidro. Aliás, Lula se opôs nas redes sociais à prisão dos acusados de atear fogo na estátua de Borba Gato, em São Paulo. Considerou-a injusta. O petista, porém, até agora não se pronunciou sobre os cubanos presos por terem se manifestado pacificamente contra a ditadura de Cuba.

SINAIS PARTICULARES

Lula da Silva, ex-presidente da República

PRONTO, FALEI!

João Amoêdo, um dos fundadores do Partido Novo: “Bolsonaro, em sua live, mais uma vez, mente sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. E, mais uma vez, não apresenta nenhuma prova.”

