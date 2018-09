‘Se matou a facada o ônus é de quem alega’, diz defensor de Adélio

Em palestra no início deste ano, o advogado Zanone Oliveira Junior, defensor do pedreiro Adélio Bispo, disse que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma “vergonha” por partir da consideração de que os acusados são sempre culpados. Bispo atacou na última quinta-feira, 6, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.

“Se matou a pedradas, a facadas, o ônus é de quem alega, seja o Ministério Público ou uma ação penal privada”, disse à época o advogado.

LEIA MAIS: Temer busca imagens de Afif para desmenti-lo

Procurado pela Coluna, Zanone ajustou a fala e disse que o tribunal tem excelentes desembargadores. “Algumas decisões isoladas que invertem o ônus da prova e, infelizmente, acabam envergonhando o TJ-MG”, comentou.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao