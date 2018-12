SBT exibe hoje entrevista com Queiroz

Coluna do Estadão

O SBT exibe na noite desta quarta-feira (26) uma entrevista exclusiva com Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL). Queiroz é citado em relatório de movimentações atípicas apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Depois de o Estado revelar o caso, o ex-assessor não havia se manifestado publicamente sobre o episódio.

A entrevista, feita pela repórter Débora Bergamasco, será exibida às 19h45 no SBT Brasil.

Queiroz faltou a dois depoimentos marcados para a semana passada. Conforme informou nesta quarta-feira a Coluna do Estadão, quem acompanha o caso envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz que o caminho natural do Coaf é ampliar as buscas envolvendo o nome de Fabrício Queiroz, o que pode revelar para quem mais ele repassou dinheiro.

Bancos que não haviam comunicado movimentações atípicas do ex-assessor também podem ter remetido ao Coaf relatórios após a revelação de que Queiroz assessorava o filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

LEIA MAIS: Juiz novato terá curso sobre redes sociais.