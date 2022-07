Saída de Datena atrapalha aproximação de Tarcísio de eleitores das classes C e D

A desistência de José Luiz Datena de se candidatar ao Senado vai forçar mudanças de planos de Tarcísio de Freitas (Republicanos), cuja equipe de campanha planejava explorar a popularidade do apresentador de TV para aumentar as intenções de voto nas classes C e D. De acordo com aliados do candidato bolsonarista em São Paulo, estratos sociais mais baixos do eleitorado paulista reproduzem a tendência do pleito nacional de preferência pelo nome do PT, o que fortalece Fernando Haddad no segmento. Na véspera do anúncio de desistência de Datena, os aliados de Tarcísio ainda sonhavam com a ajuda do apresentador: “É um cara que conversa com esse público”.

ZEROU?. Embora políticos digam que a saída do apresentador do páreo era esperada, o ato de ontem embaralha negociações em curso. Gilberto Kassab, presidente do PSD, havia sido convidado pelo apresentador para ser seu suplente no Senado, o que ajudava a atrair o partido para a chapa de Tarcísio. Não se sabe se a proposta seguirá de pé com o substituto.

PRONTO, FALEI! Alessandro Vieira, senador (PSDB-SE)

“A situação é de extrema necessidade. Os dispositivos não são o ideal, mas são os politicamente possíveis de se fazer”, disse, sobre voto a favor da PEC Kamikaze.

CLICK. Jaqueline Cassol, deputada federal (PP-RO)

