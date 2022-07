Rosângela Moro elogia Dilma e dá ‘like’ para Marielle em podcast

Coluna do Estadão

Rosângela Moro (União), a mulher do ex-juiz que condenou Lula e foi ministro de Jair Bolsonaro, fez elogio a Dilma Rousseff em entrevista ao podcast 011 na última quinta-feira. Embora tenha dado um “deslike” pela corrupção na Petrobras, Rosângela aplaudiu a ex-presidente pela tramitação do Marco Legal do Terceiro Setor.

Rosângela deu “likes” para Marina Silva (Rede) e para Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada no Rio.