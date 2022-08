Candidata a deputada federal, Rosângela Moro estava isolada nos bastidores do debate da Band, até mesmo na avaliação de lideranças do União. Membros do partido concordaram com petistas em rodas de conversa que a mulher do ex-ministro da Justiça Sergio Moro ainda não conseguiu construir rede de contatos em São Paulo, Estado pelo qual disputa vaga na Câmara. Ela e Moro são do Paraná.

