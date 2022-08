Rosa Weber mantém inelegível Ricardo Coutinho, candidato de Lula ao Senado na Paraíba

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, manteve, nesta sexta-feira, a inelegibilidade do ex-governador Ricardo Coutinho (PT), nome apoiado pelo ex-presidente Lula para disputar uma vaga ao Senado pela Paraíba. O ex-governador foi condenado por abuso de poder econômico na eleição de 2014.

Rosa negou provimento de um recurso apresentado por Coutinho, que pedia urgência em razão da proximidade do início da campanha eleitoral. A decisão ocorreu poucas horas após o petista registrar a sua candidatura junto ao TSE.

A defesa de Coutinho afirma que o processo que trata da inelegibilidade do ex-governador não acabou, pois ainda há outro recurso sobre o caso no Supremo, sob relatoria de Cármen Lúcia, pendente de apreciação. Após isso, os advogados esperam submeter a decisão final ao colegiado do STF.

Conforme mostrou a Coluna, Coutinho manteve a campanha ao lado de Lula mesmo sob o risco de a inelegibilidade ser mantida.