Coluna do Estadão

Rodrigo Garcia (PSDB) se reuniu anteontem com a elite judaica em jantar na casa do empresário Max Waintraub. O encontro reuniu 70 pessoas, como Elie Horn, da Cyrella, Marcos Arbaitman, que foi secretário de Geraldo Alckmin, além do Rabino David Weitman e de Jaime Rabinovitsch. Falaram de políticas sociais e de ações para mulheres.