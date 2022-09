Rodrigo Garcia (PSDB) prepara inundação de colinhas nesta última semana de eleição

A campanha de Rodrigo Garcia (PSDB) prepara uma ofensiva à moda antiga na última semana de eleição ao governo de São Paulo. A previsão é distribuir milhões de colinhas com os números dele, de Edson Aparecido (MDB), candidato ao Senado, e de deputados indicados por prefeitos aliados.

Com a proibição do celular nas cabines de votação, aliados do governador avaliam que as colinhas terão mais relevância nesta eleição. O número de folhetos calculados equivale a quatro unidades por eleitor paulista – são 36,4 milhões os eleitores em SP.