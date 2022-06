Rigotto minimiza 1% de Tebet no Datafolha e diz que campanha ainda não começou

Um dos coordenadores da campanha de Simone Tebet (MDB), diz acreditar que aliados da 3ª via não contavam com reversão rápida nas pesquisas. Tebet marcou 1% no Datafolha. Porém, diz ele, com o acirramento dos polos, à medida que a campanha avance, Tebet tende a crescer. “Quem entende de política sabe que, neste momento, o problema é enfrentar a polarização. Isso vai mudar.”

REAL. Renan Calheiros (MDB-AL), que advoga pela adesão a Lula, diz que a pesquisa confirma que falta competitividade. “O MDB não pode homologar uma candidatura que tem 1%, a polarização é evidente.”