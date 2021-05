Ricardo Nunes afirma ser ‘100% Bruno Covas’

Ricardo Nunes (MDB) está sendo orientado por assessores, amigos e políticos mais experientes a não promover mudanças radicais no primeiro escalão da Prefeitura de São Paulo, montado por Bruno Covas (PSDB). A quem o aconselha nesse sentido, segundo apurou a Coluna, Nunes tem demonstrado concordância e dito ser “100%” Bruno, reafirmando sua “lealdade total” ao prefeito de São Paulo. Afinal, diferentemente do que muita gente diz e imagina, o emedebista foi uma escolha pessoal de Covas na composição da chapa vitoriosa.

Flopou? Astuto tucano da velha cepa notou que o evento virtual de filiação do vice-governador Rodrigo Garcia ao PSDB contou com baixa adesão.

Flopou 2. Seria um indicativo de que Geraldo Alckmin ainda mantém força no partido no Estado. A conta pela baixa adesão está sendo endereçada a Wilsinho Pedroso e Marco Vinholi, escalados por João Doria para mobilizar a militância.

Eu acredito. Com a filiação de Rodrigo Garcia ao PSDB para ser candidato ao Bandeirantes, Pedro Tobias é um dos poucos tucanos que defendem abertamente a candidatura de Alckmin ao governo em 2022.

Eu acredito 2. “Alckmin será candidato ao governo dentro ou fora do PSDB”, diz Tobias. O ex-governador, segundo ele, “come pela beirada” e dialoga com vários prefeitos da legenda.

Vixe! A filiação de Garcia também provocou curto-circuito no DEM nacional.

Tratoraço. Após ter ajudado o governo Jair Bolsonaro a vencer as eleições no Congresso, onde a boiada e os tratores transitam livremente, ACM Neto foi ao Twitter para dizer que “o momento pede grandeza e compromisso dos homens públicos com o País”.

Tratoraço 2. Uma banda do DEM, liderada por Elmar Nascimento (BA), abocanha gordos nacos da Codevasf, com as bênçãos da direção partidária. Os tucanos também querem cobrar “compromisso com o Brasil” do senador Marcos Rogério (RO) na CPI.

Camuflado. Será que Eduardo Pazuello já pode sair da toca?

SINAIS PARTICULARES.

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde

Negócios. O governo de São Paulo e o Mercado Livre anunciam, na próxima segunda-feira, 17, pacote de investimentos no valor de R$ 4 bilhões no Estado.

Negócios 2. De acordo com o governo, é o maior anúncio de investimento ao longo do mesmo ano desde o início da gestão João Doria (PSDB). Cerca de cinco mil empregos devem ser criados ainda este ano.

Prestigiada. Também estão previstas parcerias para formação em qualificação e empreendedorismo, com oferta de cursos para empreendedores nas áreas de Vendas, Logística e Tecnologia. A secretária Patrícia Ellen participará do anúncio ao lado do governador.

CLICK. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a vacinação de atletas olímpicos brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Perfil… Após disputa com Janaina Paschoal (PSL), Heni Ozi Cukier (Novo) foi eleito vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Assembleia Legislativa paulista.

…conciliador. “Os diálogos são a manifestação máxima da democracia. Sem eles, perdemos a capacidade de avançar, presos aos dogmas e alheios à realidade”, diz Cukier.

PRONTO, FALEI!

Cauê Macris, secretário da Casa Civil do governo de São Paulo: “Ao se aliar a Bolsonaro, ACM Neto passa a ser cúmplice de um governo que causou milhares de mortes com a sua sabotagem às vacinas e omissão.”