Reversão de reforma da Previdência prometida por Haddad pode custar R$ 4,9 bi

A proposta de Fernando Haddad (PT) de reverter parte da reforma da Previdência sancionada por João Doria em 2020 pode custar até R$ 4,9 bilhões por ano, segundo dados da SPPREV calculados a pedido da Coluna do Estadão. Haddad prometeu acabar com a contribuição extra de aposentados e pensionistas, imposta para reduzir o déficit previdenciário, mas chamada de “confisco” pelos servidores. O valor corresponde à previsão de arrecadação com as contribuições neste ano. Mesmo com a cobrança extra, o déficit da Previdência paulista deve chegar a R$ 40 bi neste ano. A campanha de Haddad tem outros números: estima o custo de R$ 2 bi/ano com a medida e pode restringir a cobrança a um grupo menor de servidores.

MATEMÁTICA. À Coluna, Haddad disse que, uma vez eleito, vai criar uma mesa de negociação com servidores para formular a mudança. “Não sei o que o Rodrigo (Garcia) vai fazer com o orçamento se perder. Se pudermos, vamos fazer”, disse.

CLICK. Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável do PT

Tirou selfie com a mulher, Janja, no camarim da TV Globo antes da sabatina do jornal. A atuação dela nas redes tem alavancado o candidato na internet.