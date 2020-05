‘Responsabilidade acima de todos’, diz Temer sobre crise de Poderes

Diante do agravamento da crise na última semana, o ex-presidente Michel Temer cobrou uma resposta unificada de Jair Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Dias Toffoli. Em comentário enviado à Coluna, o emedebista faz um apelo por um gesto das instituições para tranquilizar a economia e combater o coronavírus. “Presidentes dos três Poderes, ajam conjuntamente e urgentemente. Agora é a responsabilidade acima de todos. É a unidade acima de tudo”, escreveu Temer, sem citá-los nominalmente e parafraseando o slogan bolsonarista.

Cenário. O resultado do PIB no primeiro trimestre foi de queda de 1,5%, pior resultado desde 2015. Já as mortes por covid-19 ultrapassam 28 mil no Brasil.

CLICK. O deputado estadual de SP pelo PSL, Douglas Garcia (à esq. acima), alvo do inquérito das fake news no STF, jantou com Jair Bolsonaro nesta sexta-feira.

Pera lá. A atuação do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, tem suscitado críticas dentro das Forças Armadas. Alegam que ele estaria encampando de forma excessiva e pública o discurso do presidente.

Pera lá 2. O desconforto vem em especial de comandantes da ativa. Azevedo e Silva endossou as críticas do ministro Augusto Heleno ao Judiciário, como revelou a Coluna.

Trocando… Segundo um ex-ministro da pasta, ele deveria agir como “ponte”, mas tornou-se um “muro”.

… em miúdos. Explica-se: quem comanda a Defesa tem de atuar, diz esse ex-ministro, como interlocutor das Forças Armadas com o governo e a sociedade. Para esses críticos, Azevedo está endossando excessivamente o presidente e perdendo a capacidade de fazer o meio de campo.

SINAIS PARTICULARES.

Fernando Azevêdo e Silva, ministro da Defesa

‘Sertinhos’. Ministro da articulação política do governo, Luiz Eduardo Ramos entrou na mira dos olavistas. Resgataram uma foto sua antiga com o “comunista” Aldo Rebelo (ex-PCdoB), para criticá-lo. Rebelo é ex-ministro da Defesa e, na foto, Ramos era comandante.

Contra-ataque. O ministro da Secretaria de Governo respondeu na mesma arena: publicou no Twitter uma foto sua ao lado do presidente. Disse que tentam “distorcer fatos antigos e retirados de contexto”, mas que continua “firme e forte” ao lado de seu amigo de 46 anos.

Cautela… A OAB vai esperar o STF avançar no inquérito que investiga se Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para decidir sobre um eventual pedido de impeachment. Conselheiros defendem prudência neste momento para não banalizar o instrumento.

…e canja. A entidade enviou um ofício ao ministro Celso de Mello, responsável pelo inquérito, com o pedido de mais informações. O documento ainda não foi respondido. A OAB também pediu mais informações ao presidente e a Moro, sem sucesso.

PRONTO, FALEI!

Elena Landau, economista: “O Brasil precisa superar FHC, Lula e Bolsonaro, criar novas lideranças. Tem tanta gente boa aparecendo. Parar com essa de salvador da pátria”.

COM REPORTAGEM DE MARIANA HAUBERT (INTERINA) E MARIANNA HOLANDA. (O EDITOR ALBERTO BOMBIG ESTÁ EM FÉRIAS).

