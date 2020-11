Republicanos já indica apoio a Covas

Diante da provável derrota de Celso Russomanno na corrida à Prefeitura de São Paulo, a tendência é de que o seu partido, o Republicanos, declare apoio a Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno.

De acordo com lideranças do partido ouvidas pela Coluna, o deputado perdeu parte de seus votos para Covas, seguindo uma lógica parecida com o que se projeta tenha acontecido com Guilherme Boulos (PSOL), o do voto útil.

De acordo com a pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope logo após o encerramento das votações, Covas apareceu em primeiro lugar na disputa, com 33% das intenções de votos, Boulos registrou 25%, Márcio França (PSB) teve 13%, e Russomanno ficou longe de um segundo turno, registrando apenas 8%, empatado numericamente com Arthur do Val (Podemos) e Jilmar Tatto (PT).