RenovaBR vai instalar sala de aula na Esplanada dos Ministérios

O RenovaBR vai montar uma instalação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quarta e quinta-feira, com uma sala de aula e uma rampa de 4 metros em forma de livros. Quer mostrar a relevância na formação de lideranças para atuar na política, foco do seu trabalho.

REPRESENTAÇÃO. O movimento, que é bancado pela iniciativa privada, lançará 194 candidatos na eleição deste ano por diferentes partidos. A formatura deles será na quinta.

