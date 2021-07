Renda e saúde: a ‘vida real’ nas redes sociais

Enquanto “influenciadores” bolsonaristas e parte da direita gastam o dedo nas redes sociais promovendo “o voto impresso”, a opinião pública sem militância partidária parece estar atenta a uma agenda “vida real”, muito além das polêmicas geradas por Jair Bolsonaro. O tema saúde foi o segundo mais comentado na semana passada, sustentado por referência positiva às vacinas: 84% de apoio. Renda/salário foi o terceiro assunto mais debatido. Das manifestações sobre o tema, 94,47% são do público em geral não militante. Os dados são da agência .MAP.

Nichado. A polêmica do voto impresso dominou o debate, mas, quando somados os comentários favoráveis sobre uma votação auditável e impressa, 64,98% são de influenciadores digitais de direita, 19,87% de políticos e partidos de direita e apenas 4,87% do público geral de direita.

Mais. A preocupação dos brasileiros com assuntos da economia, captada pelo levantamento, indica que “o governo terá de se debruçar para muito além da simples criação do novo Ministério do Trabalho”, avalia Heron do Carmo, economista e consultor da .MAP.

Dados. A .MAP, agência de análise de dados e mídia, avaliou um universo de 1,4 milhão de posts no Twitter e Facebook, diariamente.

Dados 2. O recorte desse levantamento foi a semana passada, até a quinta-feira, 22, epicentro da polêmica do voto impresso após reportagem do Estadão ter revelado pressão de Braga Netto sobre o Congresso.

CLICK. O ministro da Cidadania, João Roma, está no Japão acompanhando o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele representou o Brasil na cerimônia de abertura.

Para… Do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, em 2012: “Os deputados federais do PP praticaram atos de ofício sob a influência do pagamento. E coube ao deputado Pedro Henry orientar a bancada a votar de acordo com os interesses dos corruptores”.

…lembrar. Barbosa foi o relator do mensalão no Supremo. Segundo ele, o PP (atualmente autodenominado Progressistas) “vendeu” apoio político no Congresso ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O escândalo também está na gênese do Centrão.

SINAIS PARTICULARES

Jair Bolsonaro, presidente da República

Versão… Após o PP ter ganhado a Casa Civil de Bolsonaro com a escolha de Ciro Nogueira (PI) para o cargo de ministro, a Coluna perguntou aos estudiosos: o orçamento secreto do presidente não seria também compra de apoio político nos moldes do mensalão?

…2.0. Em linhas gerais, os consultados entendem que são situações diferentes, porém com uma mesma finalidade: amealhar apoio.

Igual… “A aproximação das duas situações, mensalão e orçamento secreto, está na consequência: a captura de apoios políticos e a formação de uma base aliada”, diz Cláudio Couto, cientista político da FGV.

…mas diferente. “Não há crime no orçamento secreto, há uma inconstitucionalidade de uma lei que merece ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal”, diz Heleno Taveira Torres, professor titular da USP.

PRONTO, FALEI!

Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados: “Na primeira semana de agosto vamos tirar da frente essa questão de voto impresso e cuidar do que é importante pro País: vacina, emprego e comida!”

