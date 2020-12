Renan quer Congresso ativo pela vacinação

A iniciativa de Renan Calheiros (MDB-AL) de sugerir a suspensão do recesso parlamentar se dá por um motivo em especial: o temor de os parlamentares deixarem Brasília em um momento crítico das discussões sobre vacina. O senador acha que a pressão do Congresso em prol de governadores e prefeitos será fundamental. Em Alagoas, quem governa é Renan Filho. Como Rodrigo Maia encampou a proposta, aliados de Arthur Lira (PP-AL) viram um certo oportunismo do presidente da Câmara. Acham que ele quer mais tempo para articulações.

Mapa… Na disputa pela presidência da Câmara, o grupo de Lira adota estratégia para buscar votos no varejo na oposição, considerados fiéis da balança na disputa entre ele e o grupo de Maia (DEM-RJ).

…da guerra. Apesar de as Executivas nacionais do PT e do PSB terem decidido não apoiá-lo por estar ligado a Bolsonaro, Lira conta com a simpatia de parlamentares de oposição. A ideia é usar uma regra do regimento para conseguir o apoio formal das legendas.

A ver. É possível, segundo aliados de Lira, reunir a assinatura da maioria dos integrantes da bancada para garantir a entrada do partido no bloco. No PSB, por exemplo, eles já contam com boa parte da intenção de votos dos deputados.

A ver 2. É claro que, para isso, eles terão de enfrentar os caciques de seus partidos. A ver se o farão. O que os apoiadores de Lira na esquerda dizem é que entre ele e os nomes de Maia (Baleia Rossi, do MDB, ou Aguinaldo Ribeiro, do PP) não há muita diferença…

CLICK. O líder do PDT, Wolney Queiroz (PE), viajou de máscara e face shield para Brasília. Esta semana, se o calendário se mantiver, será a última antes do recesso.

Terra… No mesmo fim de semana em que o STF interpelou a Saúde por uma data exata para vacinação contra a covid-19, Eduardo Pazuello foi a uma festa na casa do governador Ibaneis Rocha (DF). Todos sem máscara, claro.

…chamando. Será que tocou Elis Regina? “Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Pra variar estamos em guerra.” A guerra aqui, no caso, já levou mais de 180 mil mortos.

Ver pra crer. Eduardo Pazuello quer apresentar o Plano Nacional de Imunização (PNI) amanhã.

SINAIS PARTICULARES.

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde

Nos… Acusado pelo Ministério Público Federal de integrar organização criminosa que cobrava propina de alvos da Lava Jato, o auditor da Receita Alberto Sodré Zile disse à Justiça que discutiu, em 2018, a tributação de delatores com o juiz Marcelo Bretas e com Eduardo El Hage, coordenador da Lava Jato no Rio.

…autos. O auditor é investigado por El Hage e tem Bretas como juiz do caso. Um dos argumentos do MPF é que o auditor mantinha contato constante com o suposto chefe do esquema de cobrança de propina, Marco Aurélio Canal. Ou seja, como resposta, Zile disse que ele também mantinha contato com Bretas e com El Hage.

Pronto. O documento da defesa do auditor é de 21 de setembro. Desde o dia 2 deste mês, o caso está pronto para sentença de Bretas.

Atenção. “O gestor público tende a pensar na Lei 8.666, na sua burocracia e é resistente a qualquer novidade”, diz o advogado especializado em direito público e infraestrutura Paulo Dantas sobre a nova Lei de Licitações, aprovada no Senado e que aguarda sanção.

Parceria. O BNDES discute hoje com os governadores Eduardo Leite (RS) e Carlos Moisés (SC), e representantes do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do Ministério da Justiça e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) o início dos estudos para a construção de novos presídios em Erechim (RS) e Blumenau (SC) com participação privada.

Parceria 2. O investimento previsto nas duas unidades é de R$ 250 milhões e tem como diretriz garantir a ressocialização de presos através do estudo e do trabalho. Defensores do modelo defendem que ele melhora a segurança pública, ao dar oportunidade aos presos, e poderá ser replicado para todo o país.

PRONTO, FALEI!

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente: “O governo usou (no plano de vacinação contra a covid-19) o nome de cientistas que nem sequer tiveram acesso ao documento. Mais uma propaganda enganosa.”

