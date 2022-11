Relutância de Valdemar em reconhecer vitória de Lula assusta ala moderada do PL

As falas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que aguarda o relatório do Ministério da Defesa para reconhecer o resultado da eleição surpreenderam integrantes da ala mais moderada da legenda.

QUEBRA. Membros da sigla calculam que, do total de 99 deputados eleitos, entre 30 e 40 desejam aderir à base do governo Lula. Esse grupo teme que a associação com o bolsonarismo radical os prejudique nos Estados e afirmam que vão procurar Valdemar para tratar do assunto.

SERÁ? A crença é a de que o cacique do PL assumiu uma postura que não combina com sua costumeira neutralidade e acreditam que ele vá arrefecer.

