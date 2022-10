Relator quer revelar informações restritas do orçamento secreto

O relator do Orçamento de 2022, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ), prometeu a colegas que, passada a eleição, deseja abrir informações hoje sigilosas do chamado orçamento secreto. Quase R$ 4 bi liberados neste ano saíram do governo federal para cidades sob a indicação de desconhecidos, modalidade classificada como de “usuário externo”. Mas essas liberações têm padrinhos famosos, que habitam o Congresso: são senadores e deputados que se aproveitam do anonimato de estranhos para despistar a autoria dessas emendas, hoje sob questionamento. Até o fim do ano, Leal disse que dará acesso às informações que permitam identificar os parlamentares que apadrinharam usuários externos, muitos identificados por ofícios reservados.

DESENHA. A existência de liberações para “usuários externos” é parte do segredo que Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dizem desconhecer ao negarem o termo “orçamento secreto”. Há outros fatores opacos, como os critérios de seleção das cidades e a razão dos volumes de dinheiro alocados em algumas delas.

CALOR. Parlamentares que tomaram conhecimento da decisão de Leal veem com ceticismo a promessa do colega. Acreditam que o deputado será pressionado a desistir da transparência por pressão de aliados.

OLHOS. Leal também tem dito que a Comissão Mista de Orçamento deve acompanhar a execução dessas emendas, que é atribuição do governo, uma vez que desvios flagrados pela PF ocorreram nessa etapa – a PF deflagrou operações no MA e prendeu suspeitos de corrupção. Alguns deles usuários externos.

CLICK. Fernando Haddad, candidato a governador (PT)

Em campanha em Ribeirão Preto, o ex-ministro e Geraldo Alckmin fizeram a tradicional prova das comidas de rua e não evitaram as caretas.